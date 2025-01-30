Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 14: Hunde, die bellen
23 Min.Ab 12
Verängstigt, schüchtern und introvertiert - von der einst so lebensfrohen Hanna ist nichts mehr übrig geblieben. Die 31-jährige Krankenschwester ist traumatisiert. Vor zwei Jahren wurde sie von einem Kampfhund angegriffen und schwer verletzt. Seitdem hat sie panische Angst vor Hunden, jedes Bellen versetzt Hanna in Angst und Schrecken. Als plötzlich ein Menschenleben auf dem Spiel steht, findet sich Hanna in ihrem schlimmsten Albtraum wieder ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1