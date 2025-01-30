Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 2: Ausgesetzt
23 Min.Ab 12
Manuel Gehle ist Taxifahrer, Ehemann und seit kurzem sogar Vater. Auf dem 21-jährigen lastet jedoch zu viel Druck: kein Geld, eine hungrige Familie und Stress im Job. Sein Arbeitgeber droht mit Kündigung, da Manuel zu gutmütig zu den Fahrgästen ist. Als schließlich die hübsche Studentin Finya den Fahrpreis nicht bezahlen kann, fasst der junge Vater einen fatalen Entschluss und bringt damit nicht nur Finya in Lebensgefahr!
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1