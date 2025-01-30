Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ausgesetzt

SAT.1Staffel 2Folge 2
Ausgesetzt

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 2: Ausgesetzt

23 Min.Ab 12

Manuel Gehle ist Taxifahrer, Ehemann und seit kurzem sogar Vater. Auf dem 21-jährigen lastet jedoch zu viel Druck: kein Geld, eine hungrige Familie und Stress im Job. Sein Arbeitgeber droht mit Kündigung, da Manuel zu gutmütig zu den Fahrgästen ist. Als schließlich die hübsche Studentin Finya den Fahrpreis nicht bezahlen kann, fasst der junge Vater einen fatalen Entschluss und bringt damit nicht nur Finya in Lebensgefahr!

