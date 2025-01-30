Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Vertauscht

SAT.1Staffel 2Folge 26
Vertauscht

VertauschtJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 26: Vertauscht

23 Min.Ab 12

Christian Lennart treibt seine Frau Julia mit seiner krankhaften Eifersucht in den Wahnsinn. Die 35-jährige Büroangestellte hat das permanente Misstrauen nicht mehr ertragen und sich getrennt. Doch damit beginnt für sie die Hölle: Christian will endgültig beweisen, dass der neunjährige Sohn Max nicht sein leibliches Kind ist. Ein Vaterschaftstest bringt den Beweis: Christian ist tatsächlich nicht der Vater von Max. Doch damit nicht genug: Julia ist auch nicht seine Mutter ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen