Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 28: Im goldenen Käfig
22 Min.Ab 12
Die 38-jährige Arztgattin Victoria Hochfeld ist gefangen in einem goldenen Käfig. Reich, aber ungeliebt. Ihr Ehemann Clemens hat wechselnde Affären und weist seine liebesbedürftige Ehefrau emotional zurück. Viktoria bekommt daraufhin immer häufiger Fressattacken. Bis eines Tages der Mann vor Victoria steht, der ihr Leben verändern könnte: er ist jung, liebevoll, zärtlich - und illegal in Deutschland! Ist der Tunesier Mehdi ihre Rettung oder ihr Verderben?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
© Sat.1