Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Diebin und der Detektiv

SAT.1Staffel 2Folge 3
Die Diebin und der Detektiv

Die Diebin und der DetektivJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 3: Die Diebin und der Detektiv

23 Min.Ab 12

Ein Leben im Luxus und gleichzeitig in totaler Verzweiflung: Anwalts-Ehefrau Saskia Meerfeld ist innerlich zerrissen. Die 37-Jährige führt nach außen hin ein glückliches Leben. Doch tief im Innern beherrscht sie der Drang zum Stehlen: Saskia ist Kleptomanin. Als sie schließlich beim Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum erwischt wird, droht ihr dunkles Geheimnis aufzufliegen. Doch dann macht ihr der Hausdetektiv ein unmoralisches Angebot ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen