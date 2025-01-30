Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 31: Gestalked
22 Min.Ab 12
Die 31-jährige Paula Weiß hat Angst um ihr Leben! Seit geraumer Zeit hat sie einen Stalker - und sie kennt den Täter. Es ist Lars, der Mann ihrer besten Freundin Britta Herrmann. Er stellt ihr nach, beobachtet und bedrängt sie. In ihrer Panik informiert Paula Britta - doch die glaubt ihr kein Wort. Bis Lars eines Tages plötzlich in Paulas Wohnung steht und versucht, sie zu vergewaltigen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.
