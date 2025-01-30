Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Im Stich gelassen

SAT.1Staffel 3Folge 12
Im Stich gelassen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 12: Im Stich gelassen

23 Min.Ab 12

Der Vaterschaftstest beweist es schwarz auf weiß: Der sechsjährige Justus ist nicht der leibliche Sohn von Benno Menke. Sondern das Ergebnis einer Affäre zwischen Ex-Frau Vera und einem spanischen Animateur. Für den Teilhaber einer Werbeagentur bricht eine Welt zusammen. Er will fortan nichts mehr mit seiner Ex und ihrem Kuckuckskind zu tun haben. Doch als Justus in akute Lebensgefahr gerät, muss Benno umdenken ...

