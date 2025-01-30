Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 17: Zwei Brüder
23 Min.Ab 12
Zwei Brüder, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Der 38-jährige Georg Schubert ist ein erfolgreicher Marketingleiter und ein notorischer Fremdgänger. Sein jüngerer Bruder Lorenz ist ein arbeitsloser Bühnenbildner und seit vier Jahren Single. Seit Lorenz denken kann, wird er von seinem dominanten Bruder terrorisiert. Doch dann verliebt sich Lorenz ausgerechnet in die heimliche Geliebte seines Bruders ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1