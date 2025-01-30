Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Feind an meiner Seite

SAT.1Staffel 3Folge 24
Der Feind an meiner Seite

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 24: Der Feind an meiner Seite

22 Min.Ab 12

Die 35-jährige Melanie Schulte vermutet schon lange, dass ihr Ehemann Oliver sie betrügt. Der Versicherungsmakler macht auffällig viele Überstunden und kommt oft spät nach Hause. Als bei Melanie eine Frau anruft, die zugibt, seit Jahren eine Affäre mit Oliver zu haben, hat sich endlich ihr Verdacht bestätigt. Doch trotz des Geständnisses der unbekannten Frau schwört Oliver auf seine Treue. Gibt es eine Verschwörung gegen den Versicherungsmakler?

