Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 27: Spritztour mit Folgen
23 Min.Ab 12
Der 18-jährige Quirin Brunner könnte seine Mutter nicht stolzer machen - mit seinem Spitzenabitur wurde er an einer Eliteuniversität im englischen Bristol angenommen, um dort Jura zu studieren. Doch dann wird Quirin übermütig. Ohne Führerschein klaut er ein Auto und baut einen Unfall. Die Spritztour hat schwerwiegende Folgen. Der sonst verwöhnte Musterknabe versucht nun auf eigene Faust eine Lösung finden - und setzt dabei alles aufs Spiel.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1