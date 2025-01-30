Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 3Folge 29
Folge 29: Africa, mon Amour

23 Min.Ab 12

Böse Stiefmütter gibt es nicht nur im Märchen: Die 22-jährige Hotelfachfrau Eva wird seit Jahren von ihrer Stiefmutter Beate schikaniert. Diese hat das Hotel von Evas Vater vor der Insolvenz gerettet und erwartet von Eva dafür Demut und Dankbarkeit. Obwohl Eva sehr hart arbeitet, kann sie ihrer Stiefmutter nichts recht machen. Als sich ein reicher Medizinstudent in Eva verliebt und sie mit nach Afrika nehmen will, kennt die Missgunst der Stiefmutter keine Grenzen mehr ...

SAT.1
