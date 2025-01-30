Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Haltlos

SAT.1Staffel 3Folge 43
Haltlos

HaltlosJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 43: Haltlos

23 Min.Ab 12

Die Augenoptikerin Lena Fischer (21) fühlt sich unwohl in ihrer Haut. Nicht nur, dass sie ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen hat. In der Arbeit ist sie das Opfer ihrer scharfzüngigen Kollegin Nancy Weiss. Erst als Lena Tim kennenlernt, schöpft sie wieder Hoffnung. Doch Tim hat ein Geheimnis vor seiner Freundin - und plötzlich steht das Paar vor einem schier unüberwindbaren Hindernis ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen