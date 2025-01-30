Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ich liebe den Mann meiner Mutter

SAT.1Staffel 3Folge 46
Ich liebe den Mann meiner Mutter

Ich liebe den Mann meiner MutterJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 46: Ich liebe den Mann meiner Mutter

23 Min.Ab 12

Die selbstbewusste Elena Hartmann (38) hat endlich einen Mann gefunden, mit dem sie sich ihre Zukunft vorstellen kann. Ihr neuer Freund Mike (42) ist nicht nur der perfekte Mann für Elena, sondern weiß auch verständnisvoll und sensibel mit Elenas 16-jähriger Tochter Pauline umzugehen. Das Familienglück scheint perfekt. Doch dann verliebt sich Pauline in Mike und versucht ihn der Mutter auszuspannen. Elena muss sich zwischen Mike und Pauline entscheiden.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen