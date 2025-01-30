Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 31: Rosenkrieg
23 Min.Ab 12
Die Anästhesistin Martina Grande (38) erträgt die ständigen Seitensprünge und Demütigungen ihres Mannes Lukas nicht mehr und will die Scheidung. Doch der ist nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Chef. Und das nutzt der 42-Jährige gnadenlos aus. Mit der Behauptung, Martina hätte den gemeinsamen Sohn sexuell missbraucht, will er ihr das das Sorgerecht entziehen. Martinas einzige Verbündete in dem Rosenkrieg des Ärztepaares ist ihre Freundin und Anwältin Susanne.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1