Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Rosenkrieg

SAT.1Staffel 4Folge 31
Rosenkrieg

RosenkriegJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 31: Rosenkrieg

23 Min.Ab 12

Die Anästhesistin Martina Grande (38) erträgt die ständigen Seitensprünge und Demütigungen ihres Mannes Lukas nicht mehr und will die Scheidung. Doch der ist nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Chef. Und das nutzt der 42-Jährige gnadenlos aus. Mit der Behauptung, Martina hätte den gemeinsamen Sohn sexuell missbraucht, will er ihr das das Sorgerecht entziehen. Martinas einzige Verbündete in dem Rosenkrieg des Ärztepaares ist ihre Freundin und Anwältin Susanne.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen