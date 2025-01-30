Zum Inhalt springenBarrierefrei
Marie Ludwig ist schwer verliebt. In Ole, den sie beim Schwimmen kennengelernt hat. Und das Beste: Den Event Manger hat es genauso erwischt wie die 30-jährige Reiseverkehrskauffrau. Am liebsten hätte der 34-Jährige Marie Tag und Nacht an seiner Seite. Doch Marie wimmelt den verliebten Ole immer wieder ab. Denn sie fürchtet seine Reaktion, wenn sie ihm von ihrem Handicap erzählt: seit einem schweren Surfunfall ist Marie an den Rollstuhl gefesselt.

