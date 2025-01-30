Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 21: Das hässliche Entlein
23 Min.Ab 12
Die 21-jährige Nora Meier stand schon immer im Schatten ihrer überehrgeizigen und immer top gestylten Halbschwester Diana. Dabei träumt Nora heimlich von einer Modelkarriere. Als sie ein Praktikum in der Werbeagentur macht, in der auch ihre Schwester arbeitet, bekommt sie plötzlich die Chance auf ein Fotoshooting. Endlich könnte Noras Traum in Erfüllung gehen, doch ihre Halbschwester will das mit allen Mitteln verhindern ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
12
