Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Am Limit der Liebe

SAT.1Staffel 6Folge 18
Am Limit der Liebe

Am Limit der LiebeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 18: Am Limit der Liebe

23 Min.Ab 12

Ein einziger Moment der Unachtsamkeit - und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. So ergeht es dem Surferpärchen Melanie Kaufmann und Adrian Suter. Nach einem Unfall ist Sportskanone Adrian plötzlich querschnittgelähmt. Der 33-Jährige kann mit seiner Behinderung nicht umgehen und schwankt zwischen Phasen des Selbstmitleids und der Aggression - vor allem Melanie gegenüber. Eines Tages treibt Adrian seine Grausamkeiten auf die Spitze ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
