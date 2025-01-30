Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Brüderchen und Schwesterchen

SAT.1Staffel 6Folge 19
Brüderchen und Schwesterchen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 19: Brüderchen und Schwesterchen

23 Min.Ab 12

Vor einem halben Jahr haben die 18-jährigen Zwillinge Elli und Falk ihre Eltern verloren. Jetzt müssen sie allein klar kommen. Elli versucht, stark zu sein und ihr Leben in geregelte Bahnen zu lenken. Ganz im Gegenteil zu ihrem Bruder: Falk feiert einen Alkoholexzess nach dem anderen und driftet immer mehr ab. Als er wieder einmal betrunken ist, rastet er am Grab seiner Eltern komplett aus. Kurz bevor die Polizei ihn wegen Grabschändung abführen will, eilt ihm Elli zu Hilfe.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

