Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 23: Versichern oder verraten
23 Min.Ab 12
Die 30-jährige Versicherungskauffrau Sabrina Ehlert ist nach dem tragischen Unfalltod ihrer Eltern endlich wieder glücklich. Ihr Mann und dessen Eltern geben ihr wieder ein Gefühl von Geborgenheit. Selbst die hohen Schulden durch den Kauf eines Hauses können ihrem Glück nichts anhaben. Doch dann hat ihr Mann einen schweren Unfall. Seine Versicherung würde nicht zahlen, wenn sie die ganze Wahrheit wüsste.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
