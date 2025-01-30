Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Crashtest für die Liebe

SAT.1Staffel 6Folge 30
Crashtest für die Liebe

Crashtest für die LiebeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 30: Crashtest für die Liebe

22 Min.Ab 12

Schwanger, verlobt und einfach nur glücklich - doch mit einem Schlag ist die heile Welt von Laura Klein komplett auf den Kopf gestellt. Nach einem Autounfall lässt ihr Verlobter Stefan sie verletzt zurück und verschwindet spurlos. Es beginnt eine verzweifelte Suche nach ihm. Wo versteckt sich der 32-Jährige, und warum ist er vom Unfallort abgehauen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen