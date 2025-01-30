Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Verliebt in einen Knasti

SAT.1Staffel 6Folge 33
Verliebt in einen Knasti

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 33: Verliebt in einen Knasti

23 Min.Ab 12

Die 24-jährige Natalie und ihr wohlhabender Verlobter Jan Hellberg wollen heiraten. Doch die Ehe steht unter keinem guten Stern: Zwischen den Brautleuten kommt es häufig zum Streit, nicht zuletzt wegen Jans Mutter Cordelia - sie findet Natalie nicht standesgemäß. Als plötzlich Markus in Natalies Leben tritt, spürt sie zum ersten Mal, was wahre Liebe ist. Doch Markus hat eine Schattenseite: Er ist Sträfling im offenen Vollzug. Ist Natalies Liebe stärker als alle Vorurteile?

