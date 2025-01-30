Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 40
23 Min.Ab 12

Die 27-jährige Servicekraft Diana Lindner hat eine schwere Zeit hinter sich: Sie saß sechs Monate im Gefängnis. Ihr krimineller Ex-Freund und ihr Bruder hatten sie in ihre Machenschaften hineingezogen. Jetzt will Diana einen Neustart. Als sie eine feste Arbeit hat und sich in den reichen Geschäftsmann Andreas verliebt, scheinen sich ihre Träume zu erfüllen. Aber dann tauchen ihr Ex-Freund und ihr Bruder wieder auf und wollen Diana zwingen, ihren neuen Freund auszurauben ...

SAT.1
