Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wo ist Lilia?

SAT.1Staffel 6Folge 54
Wo ist Lilia?

Wo ist Lilia?Jetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 54: Wo ist Lilia?

23 Min.Ab 12

Ellen Borger erlebt das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann: Ihr Kind verschwindet spurlos. Die 30-Jährige hat sofort Lilias Vater Cem als Entführer der Seibenjährigen in Verdacht. Offenbar will er Lilia in sein Heimatland verschleppen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen