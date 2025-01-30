Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 55
23 Min.Ab 12

Mit ihrem Freund David Gopal führt Violetta Rebusch eine Modeboutique in München. Die steckt allerdings in den roten Zahlen. So kommt es der 31-Jährigen nicht ungelegen, dass ihr verstorbener Onkel sie als Alleinerbin seines Vermögens eingesetzt hat. Leider erbt Violetta ein marodes Fuhrunternehmen. Sie denkt über einen Verkauf nach. Doch die Trucker reden Violetta ins Gewissen. Vor allem Fahrer Marc kämpft um den Erhalt des Familienunternehmens. Und um ihre Liebe?

