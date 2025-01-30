Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 62: Schluss mit lustig
23 Min.Ab 12
Eigentlich führt Janine Parker ein schönes Leben: Die 29-Jährige liebt ihren Beruf als Erzieherin und hat in dem Musiker Kai ihre große Liebe gefunden. Sie unterstützt Kai, wo sie nur kann. Denn der konzentriert sich nur auf eines: seine Karriere. Arbeiten und Geld verdienen passt dem Tagträumer gar nicht ins Konzept. Lieber versetzt er Janines Erbschmuck, um sich endlich den ersehnten Plattenvertrag zu erkaufen - und Janine muss sich fragen, ob sie all die Jahre blind war ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1