Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 8: Plötzlich Papa
23 Min.Ab 12
Ein eigenes Kind. Das ist ungefähr das Letzte, was sich DJ Ron Becker in seinem Leben vorstellen kann. Doch plötzlich steht die kleine Carlotta vor seiner Tür und behauptet, seine Tochter zu sein. In nur wenigen Tagen stellt die Neunjährige das Single-Leben des Womanizers komplett auf den Kopf. Dann passiert das Unerwartete: Der DJ fängt an, Carlotta zu lieben. Mit Blick auf die Vergangenheit stellt der 34-Jährige fest, dass er unendlich viele Fehler gemacht hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1