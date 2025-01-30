Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Apartment

SAT.1Staffel 6Folge 87
Das Apartment

Das ApartmentJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 87: Das Apartment

23 Min.Ab 12

Die 25-jährige Gastronomin Marie Fichte hat zusammen mit ihrer besten Freundin Silvia einen Frühstücksservice eröffnet und sich gleich in ihren ersten Kunden Daniel verliebt. Doch der Juniorchef einer Versicherungsfirma ist verheiratet und will sich zwischen den zwei Frauen nicht entscheiden. Er mietet das Apartment einer seiner Angestellten, um Marie vorzumachen, er sei bei seiner Frau ausgezogen. Wie wird sich Marie entscheiden, als sie die Wahrheit erfährt?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

