Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 94: Ein Mann für alle Fälle
22 Min.Ab 12
Bei Henrik Lichte (37) läuft's: Porsche in der Garage, fette Penthouse-Wohnung und auch sonst genug Geld zum Spaß haben. Warum? Weil er einen Job macht, den nur die wenigsten übers Herz bringen würden. Er überbringt die schlechten Nachrichten, die seine Auftraggeber nicht selber überbringen wollen. Bisher hatte er damit kein Problem. Doch dann soll er für Sebastian Buchner (33) mit dessen Verlobter Jana Demnitz (31) schlussmachen - mit ungeahnten Folgen!
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
