Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ich weiß, was Du getan hast

SAT.1Staffel 6Folge 95
Ich weiß, was Du getan hast

Ich weiß, was Du getan hastJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 95: Ich weiß, was Du getan hast

23 Min.Ab 12

Arnie Angerbauer hat das perfekte Leben. Glücklich verheiratet mit seiner Traumfrau, ein gemeinsamer Sohn, Reihenhaus mit Garten, toller Job und angenehme Kollegen. Nebenher engagiert sich der 29-Jährige bei der freiwilligen Feuerwehr. Genau das wird ihm zum Verhängnis. Bei einem Feuerwehreinsatz rettet Arnie die 18-jährige Mathilda, die daraufhin Feuer und Flamme für den hübschen Feuerwehrmann ist. Für Arnie nur eine Teenie-Spinnerei, doch Mathilda will mehr und erpresst Arnie.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen