Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 10: Eine Frage der Ehre
23 Min.Ab 12
Melanie Schulte ist Polizistin aus Leidenschaft. Erst seit drei Monaten arbeitet sie auf der Wache mitten in der Stuttgarter City. Täglich hat sie mit Betrunkenen, Randalierern und Junkies zu tun. Als sie sich für einen Inhaftierten einsetzt, der bei der Festnahme von Polizisten misshandelt wird, feinden die Kollegen sie an. Melanie muss sich entscheiden, auf welche Seite sie sich stellt ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1