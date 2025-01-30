Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ich will mein Kind zurück

SAT.1Staffel 7Folge 12
Ich will mein Kind zurück

Folge 12: Ich will mein Kind zurück

23 Min.Ab 12

Mutter mit 17 - das war Annika zu viel. Sie hat ihr Baby zu Pflegeeltern gegeben und ist nach Ibiza ausgewandert. Jetzt, acht Jahre später, ist sie bereit für sich und ihre Tochter Julia zu sorgen. Julias Pflegeeltern aber lieben "ihr" Kind und wollen es nicht wieder hergeben. Auch Julia will nicht zu der "fremden" Frau. Mit dem Recht auf ihrer Seite muss Annika sich entscheiden: will sie eine glückliche Familie auseinanderreißen oder auf ihr Mutterrecht verzichten?

