Folge 24: Saskia - Im Zeichen der Liebe
Die 30-jährige Saskia Lange findet heraus, dass sie monatelang von ihrem Freund betrogen wurde. Als sie sich mit einem heißen Flirt trösten will, wird sie von diesem ausgeraubt. Sie schwört sich, nie wieder einem Mann zu vertrauen. Doch dann lernt sie den 29-jährigen Kriminalkommissar Philipp kennen. Von Tag zu Tag erobert er ein Stück mehr von Saskias Herz und klärt den Raub auf. Wird sie sich trotz ihrer Vorsätze ein weiteres Mal auf einen Mann einlassen?
