Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 426: Willst Du mich für immer lieben?
23 Min.Folge vom 16.12.2014Ab 12
Schon zwei Mal hat Lizzie ihren Bräutigam vor dem Altar sitzen gelassen. Jetzt steht ihr dritter Versuch bevor. Ein dritter Rückzieher wäre die nächste große Schlagzeile in der Klatschpresse. Und genau darauf hat Journalist Ben es abgesehen. Aus Geldnot nimmt er den fragwürdigen Auftrag seines Verlegers an. Doch schon bald wird ihm klar, dass die liebenswerte Lizzie ihm keineswegs gleichgültig ist. Er kann seine moralischen Zweifel nicht mehr ignorieren.
