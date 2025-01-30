Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 109: Untreu am Vatertag
23 Min.Ab 12
Die 31-jährige Svenja Liebig könnte mit Freund Markus Held (33) und Tochter Lily glücklich sein. Doch seit der Geburt des Kindes sieht das Sexleben des jungen Paares mehr als mau aus. Nicht zuletzt, weil Markus wegen Svenjas krankhafter Eifersucht total genervt ist. Svenja setzt alles daran, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Doch als sie ihren Partner durch die Treuetesterin Helena Graf (28) auf die Probe stellt, wird Svenja klar, dass sie einen gravierenden Fehler gemacht hat!
