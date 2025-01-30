Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 118: Der fremde Sohn
23 Min.Ab 12
Volker Kleinschmidt (48) ist Anwalt. Vor sechs Jahren ist sein Sohn David bei einem Unfall gestorben. Das hat ihn und seine Frau Maike aus der Bahn geworfen. Eines Tages wird der Jurist von dem Halbstarken Niklas ausgeraubt. Ausgerechnet ihn soll Volker als Pflichtverteidiger vertreten. Die Begegnung ist schicksalhaft, denn Niklas erinnert den Anwalt an seinen Sohn und er entscheidet sich, ihn in Pflege zu nehmen. Was sich vielversprechend anlässt entpuppt sich als trügerisch.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1