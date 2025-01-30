Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 137: Das Babyphone
23 Min.Ab 12
Ein Brunch mit Folgen. Stolz präsentieren die frischgebackenen Eltern Isabell und Daniel Hermes ihren besten Freunden Paula und Felix den Familienzuwachs. Doch die glückliche Fassade beginnt zu bröckeln, als Felix zum Telefonieren ins Nebenzimmer geht: Über das Babyphone muss Paula erfahren, dass ihr Mann eine Affäre hat. Nur mit wem? Den beiden Frauen kommt ein schlimmer Verdacht, der nicht nur ihre Ehen, sondern auch ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt.
