Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 140: Die Treuefalle
23 Min.Ab 12
Statt eine Ausbildung zu machen will Lena Kirchhoff (21) ihren Traummann Tobias (29) heiraten und Kinder kriegen. Ganz anders ihre ältere Schwester Kim. Die hat sich in New York zur erfolgreichen Lifestyle-Bloggerin hochgearbeitet. Als die 26-Jährige Tobi bei den Hochzeitsvorbereitungen kennenlernt, wird ihr schnell klar, dass er keinesfalls der treusorgende Mann ist, als den er sich ausgibt. Lena will die Warnungen nicht hören und unterstellt ihrer Schwester Eifersucht.
