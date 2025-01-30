Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 21: Indien mon amour
23 Min.Ab 12
Einmal im Leben Indien bereisen. Das ist Corinna Beders (38) Herzenswunsch. Doch ihr Mann Oliver verbietet ihr das. Eines Tages trifft Corinna auf die quirlige Bea und findet in ihr eine Gleichgesinnte. Die beiden Frauen planen die Indienreise gemeinsam anzutreten, egal was Oliver dazu sagt. Doch in ihrer Vorfreude merkt Corinna nicht, dass Bea ein falsches Spiel mit ihr treibt. Sie ist kurz davor alles in ihrem Leben zu verlieren.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1