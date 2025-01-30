Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 26: Eine alte Schuld
23 Min.Ab 12
Moral und Gewissen oder beruflicher Erfolg? Diese Frage stellt sich der Gehirnchirurg Sascha Köhler, als Roland, der Vater seiner Jugendfreundin Hannah, eingeliefert wird. Die bevorstehende OP ist riskant - Roland ist nicht versichert. Doch ohne sie wird er sterben. Sascha steht in der Schuld von Roland, der ihm und seiner kranken Mutter vor 20 Jahren geholfen hat. Wird Sascha seinen Beruf aufs Spiel setzen, um diese alte Schuld zu begleichen?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
