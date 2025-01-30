Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 33: Unser Lied
23 Min.Ab 12
Valerie Dahl (31) ist verlobt, doch als sie Max Binder (33) trifft, sprühen die Funken. Sie teilen eine Schwäche für Elvis Presley und spüren, dass sie seelenverwandt sind. Valerie lässt das Schicksal entscheiden: sie schreibt ihre Nummer auf einen Geldschein und fordert Max auf, seine auf eine Elvis-Platte zu schreiben. Ein Jahr später fällt Max der Geldschein in die Hände. Er ruft Valerie an. Sie sperrt sich - bis sie kurz vor ihrer Hochzeit die Elvis-LP findet ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
