Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 53: Das gestohlene Kind
23 Min.Ab 12
Nur für einen kurzen Augenblick lässt Katja Stein (36) ihre einjährige Tochter aus den Augen. Die kleine Lilly wird aus dem Kinderwagen entführt! Zehn Jahre lang quält sich Katja mit Selbstvorwürfen. Der Umzug der Familie in eine neue Stadt soll schließlich ein Neuanfang für alle sein. Doch statt eines Neuanfangs holt Katja die Vergangenheit ein, als plötzlich ein Mädchen vor ihr steht. Für Katja steht fest: Es ist ihre totgeglaubte Tochter Lilly.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1