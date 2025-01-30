Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 64: Das Gute im Menschen
22 Min.Ab 12
Die Ex-Sozialarbeiterin Maria hat den Glauben an das Gute im Menschen fast verloren, als sie von drei Jugendlichen umgerannt wird. Als einer von ihnen - Marek - ihr aufhilft, sieht sie etwas Gutes in ihm. Obwohl er im Verdacht steht, an einem Überfall beteiligt gewesen zu sein, gibt Maria ihm ein Alibi. Mit der Zeit lernt sie Marek immer besser kennen und versucht, ihn aus dem kriminellen Milieu zu befreien. Doch dann wird ihr Auto gestohlen und ihr Leben gerät in Gefahr.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1