Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 82: Trip in die Vergangenheit
23 Min.Ab 12
Kai Benz (37) lässt es sich gut gehen, und das nicht zu knapp! Er führt das Leben eines Dauersingles - voll von bedeutungslosem Sex, ohne Reue, ohne Liebe und ohne Verbindlichkeiten. Doch dann macht ihm ein anonymer Brief einen Strich durch die Rechnung. Bei einem seiner One-Night-Stands soll er ein Kind gezeugt haben! Doch welche seiner vielen Affären ist die Richtige? Kai macht sich auf die Suche nach seinem vermeintlichen Kind und muss die Lektion seines Lebens lernen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1