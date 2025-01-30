Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Endstation Babyklappe

SAT.1Staffel 8Folge 83
Folge 83: Endstation Babyklappe

23 Min.Ab 12

Annalena Graf (32) steckt in einem Dilemma: Ihr Mann Oliver (36) wünscht sich nichts sehnlicher als ein gemeinsames Kind - ohne zu wissen, dass Annalena ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit vor ihm verbirgt. Mit 14 Jahren wurde sie ungewollt schwanger und von ihren Eltern dazu gedrängt, ihr Neugeborenes zur Adoption freizugeben. Mit der Zeit hat sie gelernt, mit der Schuld und der Trauer zu leben. Doch eine schicksalhafte Begegnung reißt die alten Wunden wieder auf.

SAT.1
