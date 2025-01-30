Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Monas verkehrte Welt

SAT.1Staffel 8Folge 93
Monas verkehrte Welt

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 93: Monas verkehrte Welt

23 Min.Ab 12

Keine Karriere, kein Mann und bald nicht mal ein Dach überm Kopf - da bleibt Mona Ratke nur eins: Lügen, dass sich die Balken biegen. Die Schauspielkarriere läuft einfach nicht an und jetzt fliegt sie auch noch aus ihrem WG-Zimmer. Um ihre Traumwohnung zu ergattern, fängt Mona an, sich ein Bilderbuchleben zusammenz flunkern. Doch plötzlich taucht auch ihre erfolgreiche Schwester bei der Wohnungsbesichtigung auf und Mona muss auch ihrer Familie das perfekte Leben vorspielen ...

SAT.1
