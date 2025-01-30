Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 15: Der Hausdrache
23 Min.Ab 12
Bürokauffrau Lisa zieht endlich zu ihrem Freund Lutz. Doch sie wird hier alles andere als mit offenen Armen empfangen: Lutz' Mutter setzt alles daran, die beiden auseinander zu bringen. Als Lisa herausfindet, was sich hinter der bösen Fassade verbirgt, sieht sie eine Chance, ihrer Schwiegermutter in Spe die Stirn zu bieten. Doch muss man Gleiches mit Gleichem vergelten?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Copyrights:© Sat.1