Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Finger am Abzug

SAT.1Staffel 1Folge 24
Finger am Abzug

Finger am AbzugJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 24: Finger am Abzug

23 Min.Ab 12

Der 21-jährige Max Basler will eigentlich etwas aus seinem Leben machen. Aber dass das so schwer ist, hätte er nicht gedacht. Viel leichter ist es, die Schule zu schwänzen und mit seinem Kumpel Tim abzuhängen. So geht er durchs Leben, bis das Schicksal ihn vor die härteste Prüfung überhaupt stellt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen