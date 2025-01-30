Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Morgen danach

SAT.1Staffel 1Folge 43
Der Morgen danach

Der Morgen danachJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 43: Der Morgen danach

23 Min.Ab 12

Ein Leben voller Glamour, Partys und Frauen - für viele ein Traum, für den 35-jährigen David Prinz Realität. Er ist ein erfolgreicher DJ, für ihn gibt es keine Grenzen. Er liebt sein sorgloses und recht oberflächliches Leben. Doch dann passiert ein schrecklicher Unfall und David erkennt, was im Leben wirklich zählt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen