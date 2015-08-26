Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Sommerkind

Staffel 10Folge 101vom 26.08.2015
Das Sommerkind

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 101: Das Sommerkind

23 Min.Folge vom 26.08.2015Ab 12

Verliebt, verlobt, getrennt? Julia (28) und ihr Verlobter Simon (32) könnten verliebter nicht sein. Wie jedes Jahr verbringen die beiden Turteltauben ihren gemeinsamen Urlaub beim Campen am Starnberger See. Alles scheint perfekt - bis Sinja mit ihrem Baby auftaucht. Während sich Simon immer seltsamer benimmt, freunden sich die beiden Frauen an. Julia stellt sich unweigerlich die Frage: Was hat Simon so plötzlich zu verbergen und wo ist eigentlich Baby Nils` Papa?

