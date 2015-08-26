Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 101: Das Sommerkind
23 Min.Folge vom 26.08.2015Ab 12
Verliebt, verlobt, getrennt? Julia (28) und ihr Verlobter Simon (32) könnten verliebter nicht sein. Wie jedes Jahr verbringen die beiden Turteltauben ihren gemeinsamen Urlaub beim Campen am Starnberger See. Alles scheint perfekt - bis Sinja mit ihrem Baby auftaucht. Während sich Simon immer seltsamer benimmt, freunden sich die beiden Frauen an. Julia stellt sich unweigerlich die Frage: Was hat Simon so plötzlich zu verbergen und wo ist eigentlich Baby Nils` Papa?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
