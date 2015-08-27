Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 102vom 27.08.2015
Folge 102: Dampferfahrt ins Glück

23 Min.Folge vom 27.08.2015Ab 12

Shoppen, Reisen buchen, flirten - lässt sich heutzutage alles mit dem Smartphone erledigen. Doch was, wenn die geliebte Technik mal streikt oder gar abhanden kommt? Karrieremann Leo Spitzer sitzt am Starnberger See und muss sich ohne App und Bargeld auf dem Land zurechtfinden, denn sein Koffer ist auf dem Dampfer geklaut worden. Wie gut, dass er Unterstützung von der charmanten Studentin Dina bekommt.

