Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 102: Dampferfahrt ins Glück
27.08.2015
Shoppen, Reisen buchen, flirten - lässt sich heutzutage alles mit dem Smartphone erledigen. Doch was, wenn die geliebte Technik mal streikt oder gar abhanden kommt? Karrieremann Leo Spitzer sitzt am Starnberger See und muss sich ohne App und Bargeld auf dem Land zurechtfinden, denn sein Koffer ist auf dem Dampfer geklaut worden. Wie gut, dass er Unterstützung von der charmanten Studentin Dina bekommt.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
